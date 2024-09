Royaume-Uni : les touristes devront bientôt payer pour passer la frontière

M. Septembre, L. Soudre, C. Madini

Les étrangers devront bientôt s'acquitter d'une certaine somme pour passer la frontière britannique, y compris les touristes européens. Une conséquence du Brexit qui ne réjouit pas tout le monde.

Bientôt, pour apercevoir le Palais de Buckingham, Big Ben, ou encore le London Eye, il vous faudra plus que votre simple passeport. Car il faudra désormais payer pour rentrer sur le sol britannique. Une autorisation électronique de voyage vous sera alors délivrée. Ce document sera obligatoire pour rentrer au Royaume-Uni à partir d'avril 2025. Son prix sera de 12 euros, et sa validité de 2 ans pour les séjours de moins de six mois. Il s'obtiendra en ligne sous 3 jours.

"Les touristes ne dépenseront pas"

La nouvelle a un goût amer pour les touristes français présents Londres, jeudi 12 septembre : "Ça ne sera plus du tout de l'imprévu de dire 'allez, on se fait un week-end à Londres', il faudra le prévoir", déplore une passante. "On n'y est pour rien finalement", commente une autre Française évoquant le Brexit dans une boutique de souvenirs, qui se dit tout de même prête à payer. Le gérant du magasin, lui, est inquiet : "Quand les touristes auront dépensé cet argent pour venir, ils ne le dépenseront pas en souvenirs", redoute-t-il.