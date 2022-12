Pollution : les particules fines seront "prédominantes" dans l'air en Ile-de-France ce samedi, prévient Airparif

De son côté, le préfet de police, Laurent Nunez, recommande de différer les déplacements routiers et privilégier le covoiturage.

Un épisode de pollution sur la capitale et ses environs. "Les particules prédomineront dans l'air" en Ile-de-France samedi 17 décembre, a annoncé vendredi Airparif l'association de surveillance de la qualité de l'air de la région. Ce phénomène est provoqué par un vent faible et des températures fraîches, qui entraînent une "mauvaise dispersion des émissions de polluants, issues notamment du trafic et du chauffage", a précisé l'organisme sur Twitter. Le nord-est de l'Ile-de-France devrait être particulièrement concerné.

En réaction, le préfet de police, Laurent Nunez, a émis plusieurs recommandations, comme "différer, si possible, les déplacements routiers en Ile-de-France", "privilégier le covoiturage" ou encore "réduire la vitesse" sur les routes. Concernant la production d'énergie, le préfet préconise notamment de "limiter l'utilisation du chauffage".