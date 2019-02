Pollution : les villes mettent en place des restrictions de circulation

La France s'apprête à vivre une situation exceptionnelle. Le fort taux de pollution dans les villes oblige à prendre des mesures adéquates et inédites pour un mois de février. Depuis plusieurs jours, une épaisse couche de particules bien visible enrobe les monuments parisiens. Et les habitants doivent vivre avec. "On sait que c'est la pollution, c'est horrible. On sait qu'on est en plein dedans", se plaint un Parisien.

Interdictions pour les vignettes 4 et 5

"Je vais me promener le long de la Seine pour éviter, justement, les parcours où il y a beaucoup de voitures", confie un autre. Pour mercredi 27 février, la ville de Paris va mettre en place la circulation différenciée. Ainsi, les véhicules les plus polluants, flanqués d'une vignette Crit'Air 4 ou 5, ne seront pas autorisés à circuler dans la capitale. Les véhicules qui ne s'y plieraient pas risquent de fortes amendes.

