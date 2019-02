Pollution : la vitesse de circulation abaissée de 20 km/h en Ile-de-France, dans le Rhône, le Nord et le Pas-de-Calais

Un épisode de pollution aux particules fines se poursuit dans plusieurs régions de France.

L'épisode de pollution aux particules fines se poursuit dans plusieurs régions de France, mardi 26 février, ce qui amène les autorités à prendre des mesures de limitations de vitesse sur les routes. Les préfectures d'Ile-de-France, du Rhône, du Nord et du Pas-de-Calais ont décidé d'abaisser la vitesse de circulation de 20 km/h sur certains axes.

En Ile-de-France

En Île-de-France, le taux de pollution atmosphérique ne dépasse pas le seuil d'alerte ni même le seuil d'information et de recommandation, mais la préfecture de police a décidé de prolonger les mesures prises. La vitesse maximale de circulation est donc abaissée de 20 km/h sur les axes limités habituellement à 90, 110 et 130 km/h. La préfecture a mis en place des contrôles routiers pour s'assurer que la mesure est bien respectée et elle annonce que sur les 14 295 véhicules contrôlés depuis jeudi, 4 433 ont été verbalisés.

En raison de cet épisode de pollution, la mairie de Paris a décidé de rendre gratuit le stationnement résidentiel ce mardi afin d'inciter les automobilistes à utiliser les transports en commun ou des transports non-polluants.

Dans le Rhône

Dans le Rhône, la vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h sur les axes habituellement à 90, 110 et 130, elle est abaissée de 10 km/h sur les axes limités à 80 km/h à partir de ce mardi 5 heures. L'air est "très mauvais" au-dessus du bassin lyonnais selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans le secteur de l'autoroute du soleil.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais

La vitesse maximale est abaissée de 20 km/h sur les axes habituellement à 110 et 130 km/h car le seuil d’information et de recommandation de concentration de particules fines (PM 10) dans l’air "pourrait être dépassé", selon la préfecture. Cette mesure va durer jusqu'à mercredi à 22 heures. Selon Atmo Hauts-de-France, l'air est particulièrement mauvais à Lille et Dunkerque dans le Nord et à Béthune, Calais et Lens dans le Pas-de-Calais.

Si les prévisions indiquent une aggravation de la pollution atmosphérique mercredi, le préfet du Nord envisage "de mettre en place la circulation différenciée dans la métropole lilloise à compter de mercredi 27 février matin" sur "la base des vignettes Crit’air".

Ailleurs en France

L'air est aussi de "médiocre" qualité à Avignon et Marseille selon Atmo Sud, mais ce mardi à 5 heures les préfectures du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône n'avaient pris aucune mesure de restriction particulière. Idem en Normandie, où l'air est très moyen à Caen, Cherbourg, Lisieux, Rouen et au Havre selon Atmo Normandie.