VIDEOS. Déluge de grêle, rues inondées... Des violents orages s'abattent sur l'ouest de la France

Parmi les 46 départements placés en vigilance orange, la Vendée, la Loire-Atlantique et la Mayenne sont parmi les plus durement touchés. Franceinfo revient sur les dégâts dans ces trois départements.

Des violents orages accompagnés de grêle et des trombes d'eau dans les rues... L'ouest de la France essuie, lundi 14 octobre, de violentes intempéries et parmi les 46 départements placés en vigilance orange, les départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique et de la Mayenne sont parmi les plus durement touchés. A Nantes, il est tombé presque 11 mm d'eau en six minutes tandis que l'eau est montée en quelques instants dans les rues de Laval. Franceinfo revient sur les dégâts dans ces trois départements.

Des inondations à Laval

Dans l'après-midi, le centre-ville de la préfecture de Mayenne a été touché par de fortes pluies. La rue menant à la mairie a été noyée sous 30 cm d'eau, selon une journaliste de France 3 Pays de la Loire.

Un #orage très violent vient de s’abattre sur #Laval

La rue De Gaulle inondée sous 30cms d’eau pic.twitter.com/wqcYVWHYTC — virginie charbonneau (@VCharbonneauF3) October 14, 2019

Dans le même quartier, un centre commercial a été victime d'infiltrations.

Plusieurs commerces ont été notamment touchés. "C'était une ambiance de fin du monde", explique une riveraine à France Bleu. La mairie de Laval est en train d'établir un inventaire des dégâts. La préfecture de la Mayenne a appelé à limiter les déplacements.

Un impressionnant nuage près de Nantes

A Nantes, il est tombé presque 11 mm de précipitations en six minutes. Les transports aussi ont été perturbés : plusieurs lignes ont été coupées et le trafic SNCF a dû être interrompu entre Nantes et Angers et fortement perturbé entre Nantes et les Sables-d'Olonne.

Une journaliste indépendante a filmé la progression des orages à la frontière entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. "Beaucoup d'arbres ont cédé sous l'orage", a-t-elle ensuite rapporté. Des champs de mâche ont été touchés.

Impressionnant cet orage qui s'abat sur la région de #Nantes en ce moment. pic.twitter.com/41upypXhGh — Marion Lopez (@MarionLpz) October 14, 2019

A Nantes, la circulation des trams a été ralentie par une inondation près de la place du Commerce.

De la grêle à Angers et La Roche-sur-Yon

Dans le Maine-et-Loire et en Vendée, l'orage s'est accompagné d'épisodes de grêle, comme le montrent ces images postées sur les réseaux sociaux.

Bref mais intense #orage accompagné de #grele dans la région de #LRSY en #Vendée. 80 km/h en rafales et autour de 10 mm en quelques minutes. pic.twitter.com/kJzghiGNBg — Climat-Vendée (@ClimatVendee) 14 octobre 2019

A Venansault (Vendée), un journaliste a filmé des grêlons d'environ 2 cm de diamètre. Dans le département, les pompiers sont intervenus 133 fois, le plus souvent entre La Roche-sur-Yon et Les Herbiers. Des dégâts ont été constatés sur la route, avec plusieurs chaussées coupées, des arbres déracinés et des fils électriques arrachés.

A Moutiers-les-Mauxfaits, l'école primaire Gaston-Ramon et le collège Saint-Jacques ont été inondés. Le collège sera fermé mardi pour vérifier les circuits électriques.