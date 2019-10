Orages : dix-sept départements de l'ouest et du centre de la France placés en vigilance orange

De fortes intensités de pluie sont attendues sur une courte période, pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent.

Avis de gros temps sur l'ouest de la France. Dix-sept départements ont été placés, lundi 14 octobre, en vigilance orange en raison d'une "situation fortement orageuse". Les départements concernés par cette alerte, qui prend effet à 14 heures, sont les suivants : Charente, Charente-Maritime, Cher, Dordogne, Eure-et-Loir, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Orne, Sarthe, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne.

Selon Météo-France, une ligne orageuse va entrer dans l'après-midi par l'Aquitaine en direction du nord-est. De fortes intensités de pluie sont attendues sur une courte période, entre 20 et 30 mm, pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h localement. Une forte activité électrique est également attendue.

Cette situation orageuse active se prolongera en soirée et la nuit vers les départements plus à l'est. Par ailleurs, de fortes rafales de vent de sud (foehn) affecteront toute la chaîne des Pyrénées, avec de possibles déferlement vers les vallées, poursuit l'agence météorologique.