Pluies-inondations : les Bouches-du Rhône et le Var s'ajoutent aux deux départements déjà placés en vigilance orange

Les Bouches-du Rhône et le Var passent en vigilance orange pour risques de fortes pluies et d'inondations, selon le dernier bulletin de Météo France, mardi 16 août. Ils s'ajoutent au Gard et l'Hérault.

L'Aude quitte de son côté la liste des départements concernés par une vigilance orange pour risques d'orages. Les sept départements encore concernés sont le Gard, l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Le prévisionniste anticipe des orages "accompagnés d’une forte activité électrique, de chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation", avec "localement des cumuls de 20 à 50 millimètres en moins d’une heure" et "des rafales de vents autour de 70 à 90 km/h".

L'Hérault et le Gard seront particulièrement touchés avec des cumuls pouvant "localement dépasser 100 à 130 millimètres" avec des "de fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée", et même une possibilité de "phénomènes tourbillonaires, trombes voire tornades". Météo France met également en garde le sud-ouest malgré une vigilance jaune, car "des orages localement forts pourront éclater en soirée et première partie de nuit de mardi à mercredi".