Orages : l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne et la Seine-Maritime placées en vigilance orange

Le ciel s'assombrit dans le nord de la France. Météo France place l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne et la Seine-Maritime en vigilance orange en raison des risques d'orages, vendredi 25 mai, à partir de 16 heures. "De la grêle et des rafales approchant les 60 km/h pourront aussi accompagner" ces intempéries et 30 à 50 mm de pluie sont attendus par endroits, précise l'organisme de prévisions.

De forts #orages sont attendus entre la fin d'après-midi et la soirée de l'Eure-et-Loir à la Haute Normandie et à l'est de l'Orne. Ils s'accompagneront de #grêle, de rafales de #vent et de cumuls de pluie importants. #Vigilanceorange

Des averses orageuses vont arriver par la Charente dans l'après-midi et gagneront les régions des pays de Loire à la Normandie. L'ensemble de la façade atlantique sera concerné en soirée. Les orages devraient épargner les régions de l'est, qui connaîtront de belles éclaircies.