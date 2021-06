Orages dans le Sud-Ouest : des milliers de foyers privés de courant, des dizaines de personnes évacuées, un enfant de 3 ans blessé

Des arbres au sol, des rues inondées et des coups de vent aux airs d'ouragan. Des orages ont frappé le sud-ouest de la France, jeudi 17 juin, notamment dans la commune de Limoux (Aude), où un torrent d'eau a dévalé les rues du centre-ville. Jusqu'à 37 000 foyers ont été privés d'électricité en Occitanie, principalement en Haute-Garonne, dans le Tarn et en Ariège, selon Enedis. Vendredi à 7 heures, 15 000 clients étaient toujours dans le noir.

Un enfant de 3 ans a été sérieusement blessé à la tête à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), lorsqu'un sapin centenaire est tombé sur la voiture familiale où il se trouvait, selon les informations de France Bleu Occitanie. Il a été transporté à l'hôpital de Toulouse. La circulation des trains a été interrompue depuis Toulouse en direction de l'Aveyron et du Tarn, et entre Foix et Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales).

Une soixantaine de personnes ont été mises en sécurité dans plusieurs communes des environs de Bordeaux, a appris franceinfo auprès des pompiers de la Gironde. Une trentaine de personnes ont été hébergées dans la salle des fêtes de Latresne, où les inondations ont été "assez importantes", selon les pompiers. Une trentaine de personnes ont également été mises en sécurité à Tresses, Artigues-près-Bordeaux et Saint-Loubès. A Tresses, les écoles de la commune, touchées par les inondations, resteront fermées ce vendredi.