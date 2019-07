Orages : 22 départements de l'Est placés en vigilance orange, plus aucun en alerte canicule

Vendredi, 21 départements avaient déjà été placés en vigilance en raison de risques d'orages.

Baisse des températures, nuages et précipitations : ça y est, la canicule a bien fait place aux orages. Alors que l'alerte canicule été levée partout, samedi 27 juillet, Météo France a placé 22 départements de l'Est du pays en vigilance orange aux orages, des Ardennes à la Drôme.

Vendredi après-midi, les orages s'étaient multipliés à l'est d'un axe Lille-Limoges jusqu'au Grand Est et sur tout le Massif central et Rhône-Alpes, provoquant l'application de l'alerte orange sur 21 départements déjà.

Des cumuls de pluie importants à craindre

Les départements concernés par la vigilance orange sont l'Ain, l'Ardèche, les Ardennes, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

"Des chutes de grêle ne sont pas exclues ainsi que de fortes rafales de vent" prévient Météo France. "Mais c'est surtout l'aspect pluvieux qu'il convient de surveiller. Des cumuls de pluie importants sont à craindre localement, 20 à 40mm de pluie sont possibles très localement, et même en montagne les 50 ou 60mm peuvent être dépassés".