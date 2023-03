Orages : 21 départements placés en vigilance orange lundi après-midi, des Pyrénées au Rhin

Une perturbation orageuse va traverser la France. Météo France prévient qu'il reste "des incertitudes" sur la violence du phénomène et les zones qui seront les plus touchées.

Les habitants d'une large bande de territoire allant du Haut-Rhin à la Haute-Garonne sont appelés à la prudence, lundi 13 mars. Météo France a placé 21 départements en vigilance orange aux orages. La période critique doit débuter à 15 heures et durer jusqu'à 22 heures, selon le bulletin d'alerte, qui note qu'il existe "encore des incertitudes sur l'intensité des orages les plus forts et leur extension."

Les départements concernés sont, du Sud-Ouest au Nord-Est, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, le Lot, le Cantal, la Corrèze, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre, le Jura, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Haute-Marne, les Vosges et le Haut-Rhin.

Il s'agit de la première vigilance "orages" de l'année. Sur Twitter, un scientifique de Météo France s'est alarmé d'observer un tel phénomène à cette période de l'année.

Eviter les déplacements et s'éloigner des cours d'eau

Météo France conseille aux habitants de ces départements de ne pas utiliser leur téléphone et les appareils électriques lors des orages, de s'abriter dans un bâtiment en dur, d'éviter de se déplacer, de s'éloigner des arbres et des cours d'eau et de protéger leurs biens qui risqueraient d'être exposés au vent ou aux inondations. "Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement", prévient notamment l'institut.

Lundi matin, la perturbation à l'origine de ces orages se trouve au-dessus de la Bretagne, et le temps reste calme dans les départements concernés par l'alerte.