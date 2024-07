Météo : huit départements, de la Haute-Loire à la Haute-Garonne, placés en vigilance orange aux orages

Météo-France a placé huit départements en vigilance orange aux orages, jeudi 11 juillet. L'alerte est valable à partir de 18 heures et jusque dans la nuit. Les départements concernés sont les suivants : l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Cet "épisode orageux" nécessite "une vigilance particulière compte tenu du risque de fortes intensités pluvieuses, de grêle et dans une moindre mesure de fortes rafales de vent", souligne Météo-France.

@VigiMeteofrance 11 juillet



Pour jeudi 11 juillet 2024 :

🔶 8 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 12 juillet 2024 :

🔶 8 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/sqncUDMqOP — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 11, 2024

"En fin d'après-midi, des orages plus intenses se déclenchent du sud-ouest du pays au Massif Central, notamment sur les départements en orange où on peut observer de la grêle et de fortes intensités pluvieuses, et parfois des rafales de vent approchant les 100 km/h", détaille Météo-France. "Une aggravation du niveau de vigilance sur les départements limitrophes à ceux déjà en orange n'est pas exclue. Il convient donc de se tenir informé de l'évolution de la vigilance", prévient le prévisionniste.