Météo France place la Gironde et les Landes en vigilance rouge "pluie-inondation" et élargit son alerte orange à 25 départements

Après les fortes pluies de samedi soir, Météo France a placé, dimanche 10 mai, la Gironde et les Landes en vigilance rouge "pluie-inondation", et élargit son alerte orange pour le même motif à 25 départements. L'Aube, la Côte-d'Or, la Haute-Garonne, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Tarn, les Vosges et l'Yonne sont désormais concernés par la vigilance orange.

Météo France évoque une "situation pluvio-orageuse très active ce dimanche après-midi jusqu'à lundi mi-journée". L'institut de météorologie pointe "en particulier" un "risque de cumuls de pluie exceptionnels dans le Sud-Ouest", ajoutant que des "crues importantes" sont attendues "sur les cours d'eau de Gascogne".