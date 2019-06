Météo : comment expliquer des orages aussi violents ?

Ces orages violents durent depuis le week-end du 15 juin. Les dégâts sont importants dans plusieurs régions françaises. La question qui se pose est celle de la prévision, pourquoi aucune alerte n'a-t-elle été déclenchée par Météo France ? Anais Baydemir revient sur la situation météorologique de ces derniers jours : "Nous avons un conflit de masse d'air sur le pays avec de l'air frais qui s'est engouffré par le nord ouest, l'air chaud qui persiste dans l'est et c'est dans cette zone de contact que nous avons un risque d'orage. Un peu à l'image de cette super cellule (...) hier soir du côté de Toulouse. C'est un phénomène qui n'a duré que 15 minutes avec des rafales record de 137 km/h."

Un épisode caniculaire à venir

Quant à la question de la prévision, la journaliste précise : "On peut prévoir une zone à risque, mais où et de quelle intensité reste encore très compliqué, car un orage reste soumis à des paramètres nombreux et complexes". Anais Baydemir indique que des orages localement violents continueront jusqu'à samedi dans l'est de la France. Et le pays connaîtra un épisode caniculaire, pour ces prochains jours.

