Météo : 18 départements de l'Est et du Massif central placés en vigilance orange aux orages

Météo France a placé 18 départements de l'Est et du Massif central en vigilance orange aux orages, dimanche 23 octobre, évoquant des "orages mobiles, potentiellement violents" dimanche après-midi et dans la soirée, avec un "risque de violentes rafales, de fortes intensités pluvieuses et de grêle".

Les départements concernés sont l'Ain, le Cantal, le département de la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, le département de Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort.

Selon Météo France, "ces orages potentiellement violents seront localisés et ne concerneront que des secteurs géographiques restreints". "Il est probable que dans beaucoup d'endroits mis en vigilance orange, le risque orageux ne se concrétise pas", ajoute l'organisme. Néanmoins, "là où les orages se formeront", ils "sont susceptibles d'être accompagnés de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h, de grosse grêle et de fortes intensités de précipitation. L'activité électrique peut être temporairement forte".