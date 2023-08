Italie : impressionnante coulée de boue dans la ville de Bardonecchia

Près de la frontière française, la ville de Bardonecchia a vécu un glissement de terrain important après un violent orage.

Un grondement sourd se fait entendre alors que les habitants de Bardonecchia (Italie) pressent le pas. Quand soudain, un impressionnant torrent de boue emporte les arbres et les murs sur son passage. Le déferlement charrie son lot de débris et de voitures. Les riverains ne peuvent qu’observer, médusés. Lundi 14 août, ils constatent les dégâts considérables alors que le lit de la rivière n’est plus qu’un amas de pierres. De nombreuses voitures ont, elles, été emportées et projetées dans les habitations.

Une peur bleue pour les riverains

Aucun mort n’a été recensé. Mais touristes et riverains ont connu la peur de leur vie. “On n’a plus d’eau, ni de gaz. On espère que cela va revenir vite car c’est assez compliqué”, explique une riveraine. De violents orages sont à l’origine de cette violente coulée de boue. Les pompiers sont, eux, à pied d’œuvre pour tenter de rouvrir l’accès à la station alpine. “En ce moment, il y a beaucoup de touristes. C'est un problème car cela ralentit les opérations”, affirme le lieutenant-colonel Andrea Corinaldesi, des pompiers de Turin.