Intempéries : orages de grêle et pluies diluviennes à Lyon et Saint-Étienne

Les orages ont été brefs mais d'une rare intensité, à Lyon et Saint-Étienne, dans l'après-midi du mercredi 17 août. Les routes ont été inondées, les arbres déracinés, et le sol tapissé de grêle.

Près de Saint-Étienne (Loire), le paysage était hivernal, mercredi 17 août, avec un tapis de grêle sur le sol. La température est passée de 26 à 15 °C. Des automobilistes ont été pris au piège, embourbés dans 80 cm de grêle. L'orage s'est abattu avec violence dans le sud de la Loire, durant l'après-midi. Des rafales à 131 km/h ont été enregistrées dans le secteur. Un cèdre s'est même couché sur une résidence, sans faire de victimes.

Des torrents de boue à Lyon

Une heure plus tard, l'orage a atteint la ville de Lyon (Rhône) et ses alentours. En moins de 30 minutes, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. Les routes ont été inondées, empêchant les voitures d'avancer. Elles ont été également prises dans des torrents de boue, emportant tout sur leur passage. Les piétons ont regagné rapidement leur domicile. La circulation reprend progressivement dans la soirée, entre Saint-Étienne et Lyon.