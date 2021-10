Inondations en Sicile : des pluies torrentielles ont frappé le sud de l'île italienne

Mardi 26 octobre, Catane, la deuxième ville de Sicile (Italie), a été engloutie sous les yeux des habitants impuissants. L'eau s'est infiltrée dans les boutiques du centre historique, qui a été dévasté par de violents torrents, lesquels menacent d'emporter les bus et les voitures. En 48 heures, il est tombé l'équivalent d'un an de précipitations. Ces intempéries sont exceptionnelles pour cette ville de plus de 300 000 habitants. "Depuis lundi, notre ville vit une situation dramatique liée aux conditions météorologiques qui frappent toute la partie orientale de la Sicile, d'une violence et d'une intensité sans précédent", a déclaré le maire de Catane, Salvo Pogliese.

Un cyclone pourrait frapper la côte

Catane se situe au pied de l'Etna. La pluie a coulé le long du volcan pour se déverser dans la ville. Le bilan provisoire est déjà lourd : deux morts ont été découverts dans la banlieue catanaise. "On vient de retrouver le corps d'un homme dans l'eau, près d'une voiture, et on est toujours à la recherche de sa femme", a indiqué Stefano Russo, de la gendarmerie de Catane. Dans le centre-ville, le personnel d'un hôpital, envahi d'eau et de boue, a dû être évacuer. Les météorologues craignent désormais qu'un cyclone frappe la côte dans les prochains jours. La tempête devrait atteindre son point culminant entre jeudi 28 et vendredi 29 octobre.