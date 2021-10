En images Intempéries en Sicile : des torrents d'eau envahissent les rues de Catane

La deuxième ville de Sicile a été frappée, mardi 26 octobre, par de violentes précipations. Catane s'est retrouvée submergée par les eaux et ses rues ont été transformées en torrents. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent notamment le centre-ville méconnaissable.

"Le centre historique de Catane a disparu sous la force de l'eau", titre ainsi le Corriere della Sera (en italien). Le courant était si fort, mardi, que des voitures ont été emportées.

Le intense piogge che si stanno riversando su #Catania hanno trasformato le strade della città, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena. Un uomo è morto a Gravina di Catania, annegato nel fiume in piena creato dal #nubifragio https://t.co/FtDwoTwptI pic.twitter.com/5xRCnQA95m