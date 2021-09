Inondations à Agen : "Les dégâts ne sont que matériels", selon un premier bilan de la préfecture du Lot-et-Garonne

"Les dégâts ne sont que matériels, pas de victimes à déplorer", a assuré jeudi 9 septembre au matin sur franceinfo Jean-Philippe Dargent, directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne, après les inondations qui se sont produites mercredi 8 septembre au soir à Agen et sa périphérie après des pluies diluviennes. Il s'agit selon lui "de dégâts matériels au sein de certaines entreprises, des dégâts des eaux assez importants".

Des reconnaissances et des opérations de pompages sont toujours en cours jeudi matin. "Avec l'arrivée du jour, il est fort probable que certains dégâts soient mis en lumière", a indiqué Jean-Philippe Dargent. Selon un premier bilan, il y a eu entre mercredi soir et ce matin "200 interventions des pompiers, 19 mises en sécurité et 3 relogements de personnes dont les habitations ont été inondées". Quatre routes départementales sont également coupées "dont deux qui doivent être rétablies dans le courant de la matinée".

1,50 mètre à 2 mètres à certains endroits

Dans les secteurs où l'eau est montée le plus haut, elle a atteint "1,50 mètre environ, voire jusqu'à 2 mètres, pendant de courts instants, à certains endroits ", a précisé Jean-Philippe Dargent. "Cela a été un épisode extrêmement intense et subit avec ensuite une décrue tout au long de la nuit", a-t-il poursuivi. Le directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne a appelé à la vigilance en raison d'un nouvel épisode de pluies attendu dans la journée.