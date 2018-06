EN IMAGES. Inondations, pluies, évacuation... De l'Alsace à l'Aquitaine, les orages frappent la France

La foudre doit de nouveau frapper la France dimanche 10 juin avec des orages prévus en région parisienne, dans le centre jusqu'au sud-ouest du pays, après plusieurs jours marqués par des orages et de fortes pluies dans l'Ouest. Météo-France a placé 23 départements sous vigilance orange en raison d'une "situation fortement orageuse d'été" avec "un risque fort de phénomène violent".

Le centre de prévisions rappelle qu'il faut éviter "d'utiliser le téléphone et les appareils électriques" et appelle à se "protéger des effets de la foudre" à l'approche d'un orage. Voici un aperçu des conséquences de ces intempéries.

En Bretagne, les pompiers sont intervenus à de très nombreuses reprises. En Ille-et-Vilaine, ils sont intervenus une cinquantaine de fois sur l'axe Dinard-Fougères à la suite de fortes pluies tombées sur le département, rapporte France Bleu Armorique. Dans les Côtes-d'Armor, une centaine d'interventions ont eu lieu et certaines routes ont été inondées.

Les pompiers de Moselle ont réalisé 780 interventions samedi en raison des orages et pluies diluviennes qui se sont abattus sur le département, qui n'était pourtant pas placé en vigilance orange. A Saint-Avold, une clinique a été évacuée en raison d'une montée des eaux au rez-de-chaussée et d'une coupure d'électricité.

Depuis le début des #intemperies , plus de 2 400 appels au #CODIS57 par 30 opérateurs CTA et standard déporté. CODIS phase 2 activée. Plus de 750 interventions assurées par 180 @PompiersFR sur l'ensemble du département @MoselleCD57 . cc @Prefet57 @SecCivileFrance @COZ_EST pic.twitter.com/CWuJX22kQl

Un nouvel épisode orageux a frappé le département du Haut-Rhin samedi. Les pluies ont commencé autour d'Orbey et Munster en fin d'après-midi avant de se généraliser à tout le département. Dans le Bas-Rhin, des inondations ont eu lieu dans le secteur des Vosges, notamment près de la commune de Villé.

Chutes d’arbres et inondations, une partie de la Sologne a vécu un fort épisode orageux samedi, raconte France 3 Centre-Val de Loire. A partir de 16 heures, les pompiers du Loir-et-Cher ont reçu des centaines d’appels téléphoniques. Les égouts étaient saturés, refoulant dans les caves et les garages, notamment dans le quartier du Bourgeau, à Romorantin.

Dans la nuit de samedi à dimanche de violents orages se sont abattus sur le Gers, accompagnés de fortes pluies et de grêle. La base de loisirs de Saint-Clar a dû être totalement évacuée, résume France 3 Occitanie.

Après les violents orages de cette nuit dans @LeGers32 je me suis rendu sur la base de loisirs de Saint-Clar, dévastée par des torrents d'eau et de boue, en compagnie du Maire @davidtaupiac et du Conseiller départemental et Psdt du @Sdis32 Bernard Gendre #ServicePublic pic.twitter.com/i4gDDS2iQg