Orages : 23 départements de région parisienne, du Centre et du Sud-Ouest placés en vigilance orange

La France n'en a pas fini avec les orages. Météo France a placé, dimanche 10 juin, 23 départements en vigilance orange, situés en région parisienne, dans le Centre et dans le Sud-Ouest. L'alerte commence dimanche 10 juin à 16 heures, et se termine lundi soir à minuit. Les départements concernés sont l'Aveyron, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, l'Essonne et le Val-d'Oise. L'alerte commence dimanche à 16 heures, et doit finir lundi soir à minuit.

Météo France a placé 23 départements en vigilance orange aux orages, dimanche 10 juin. (METEO FRANCE)

Orages en fin d'après-midi

Des pluies parfois orageuses concernent dimanche matin la région Centre et les Pyrénées. Ces orages sont, pour l'instant, de faible actvité, précise Météo France. "En fin d'après-midi, la situation va devenir à nouveau fortement orageuse. Les orages les plus violents sont attendus sur le Bassin parisien, le Limousin, l'ouest de l'Aquitaine et le sud du Massif central", précise-t-elle. "Ils seront parfois accompagnés de violentes rafales de vent, de grêle et de très fortes pluies".