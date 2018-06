CARTE. Orages : regardez où la foudre a frappé en France depuis ce dimanche matin

Le temps ne devrait pas se calmer avant la seconde partie de la nuit, prévient Météo France.

La foudre devait d'abord s'abattre sur toute la façade atlantique, puis traverser le pays en direction de l'est, selon les prévisions. Les orages sont de retour, dimanche 3 juin, sur une large partie du pays : 48 départements de Nouvelle-Aquitaine, du Massif central, de la Bretagne, du Centre, du Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté sont placés en vigilance orange en raison des intempéries. Et cela ne devrait pas se calmer avant la deuxième partie de la nuit.

En fin d'après-midi, les orages sont toujours vifs sur la façade Atlantique, d'après les données de Blitzortung, "un réseau mondial, communautaire et collaboratif de détection de foudre en temps réel". Sur cette carte, vous pouvez voir les impacts de la foudre recensés dans l'Hexagone depuis 10 heures ce dimanche matin.