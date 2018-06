DIRECT. Orages : Météo France met en garde contre de possibles "inondations-éclairs" dans certaines régions

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: En effet @violaine, la police allemande fait savoir sur Twitter qu'un agent a tiré sur un homme "agité" à l'intérieur de la cathédrale de Berlin, vers 16 heures cet après-midi. L'individu a été blessé "aux jambes". Une enquête a été ouverte. Voilà ce qu'on sait pour le moment.

: Bonjour, un incident dans la cathédrale de Berlin?

: Comme avait prévenu Météo France, les orages ne se déplacent que lentement. Ils sont toujours vifs sur la façade Atlantique, à en croire les données du réseau amateur Blitzortung. Sur cette carte, vous pouvez voir les impacts de la foudre recensés dans l'Hexagone ces deux dernières heures.







(BLITZORTUNG)

: L'histoire ne devrait pas faire rire ses supérieurs. Hier soir dans un bar de Denver, un agent du FBI s'est amusé à faire un salto. Sauf que son pistolet est tombé. Et en le ramassant, un coup est parti. Un homme a été touché à la jambe, rapportent nos confrères d'ABC (en anglais). Mais il va bien.

: C'est un petit événement dans le monde du ballon rond. Après trois mois d'absence pour cause de blessure, Neymar vient d'entrer en jeu lors d'un match amical entre le Brésil et la Croatie. Le score ? Toujours 0-0.

: Marre des gens ? Envie d'être seul, mais vraiment seul ? Nos confrères de Público (lien en espagnol) se sont amusés à faire une carte des endroits dans le monde... entièrement vides. Il y a même une carte spéciale France.

: Son histoire rappelle celle de Mamoudou Gassama. Mais pour lui, l'issue est bien différente. Aymen, un Tunisien sans-papiers de 25 ans qui a sauvé des enfants d'un incendie en 2015, est sommé de quitter la France. La préfecture du Val-d'Oise a refusé de le régulariser. Tous les détails dans notre article.













(GOOGLE MAPS)





: Neuf heures coincé à 80 m sous terre. C'est le calvaire vécu par un homme de 62 ans qui faisait de la spéléologie sur le site de l'aven des Pèbres (Gard). Blessé au genou après un éboulis, il n'a pas pu remonter à la surface. "Il a fallu une quarantaine de pompiers pour le ramener à la sortie", rapportent nos confrères de France Bleu. L'homme a été transporté à l'hôpital d'Alès.

: Opération péage gratuit au niveau de la barrière de Buchelay sur l'A13 dans les Yvelines. Action coup de poing d'une cinquantaine d'étudiants parisiens, aujourd'hui, pour protester contre la réforme des universités, mais aussi celle de la SNCF.

: Météo France met en garde : des "inondations-éclairs" pourraient être observées par endroits, en raison des orages. "Un grand quart nord-ouest du pays est particulièrement exposé", prévient l'institut de prévisions, sans pouvoir être plus précis à l'heure actuelle.

: C'est un joli rendez-vous qui attend les spectateurs du court Philippe-Chatrier. Le huitième de finale entre Novak Djokovic et Fernando Verdasco vient de commencer. Vous pouvez le suivre en vidéo dans notre direct.









(FRANCE 2)

: Les secours ont compté pas moins de 200 piqûres sur son corps. Hier après-midi, une dame de 90 ans a été prise pour cible par un essaim d'abeilles dans le Cantal. La nonagénaire a fini par perdre connaissance, selon La Montagne. Prise en charge rapidement, elle est actuellement dans un état critique.

: Pas de souci pour Sloane Stephens qui se qualifie sans trop forcer pour les quarts de finale. L'Américaine vient de sortir l'Estonienne Anna Kontaveit en deux sets (6-2, 6-0).

: L'orage arrive dans l'ouest de la France. De La Baule à Angers, en passant par le Morbihan... Voici quelques photos postées sur les réseaux sociaux :

: "On a essayé de faire passer le message. Certains ont compris et ont arrêté d'alimenter ces faux comptes. Mais d'autres nous disent qu'ils font cela pour le mettre en valeur... C'est n'importe quoi."



Proche du jeune Malien, l'adjointe au maire communiste de Montreuil (Seine-Saint-Denis) Djeneba Keita a confirmé à franceinfo l'absence de compte Twitter. Il existe en revanche une page officielle sur Facebook.



: #MAMOUDOU_GASSAMA Non, Mamoudou Gassama n'a pas de compte Twitter. Depuis que le Malien de 22 ans a sauvé un enfant en escaladant un immeuble à Paris, il doit faire face à de multiples usurpations d'identité.







(THIBAULT CAMUS / AFP)





: Adil Rami n'est jamais le dernier pour blaguer. La preuve ce matin sur le plateau de "Téléfoot". Le défenseur des Bleus a demandé si Denis Brogniart pouvait lui remettre le collier d'immunité de son émission "Koh-Lanta"... pour pouvoir participer à l'Euro 2020 (il aura alors 34 ans). L'animateur de TF1 lui a répondu sur Twitter.

: Des fleurs, des bougies et un silence pesant. Près de 3 000 personnes ont participé à une marche blanche cet après-midi à Liège en mémoire des trois victimes de l'attentat terroriste survenu mardi. Il s'agit de deux policières âgées de 44 et 54 ans et d'un jeune de 22 ans.











(NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / BELGA)



: En Ile-de-France, comptez sur 2 RER D sur 3, 3 RER C et RER E sur 4. En revanche, pas de problème pour les RER A et B.

: Le 13e épisode de la grève à la SNCF se termine officiellement ce soir. Mais comme à chaque fois, le trafic sera légèrement perturbé encore demain matin sur certaines lignes.



• Comptez 4 Transilien et Intercités sur 5



• Le trafic sera normal pour les TER, les TGV et les trains internationaux

: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche après-midi ! On est ensemble jusqu'à 23 heures !

: Je laisse les commandes de ce direct à mon collègue Raphaël Godet. Bon après-midi !

: Une autre bénévole a pris des photos, que Mathilde Robert diffuse sur Twitter. Elle a également rédigé une saisine au Défenseur des droits sur ces faits, contestés par le préfet. La préfecture, contactée samedi, ne sait pas encore si elle va déposer plainte : "On s'en tient à ce courrier pour l'instant."

: J'ai contacté hier Mathilde Robert, qui se dit "choquée". A sa connaissance, c'est la première fois que le préfet menace de poursuivre un militant pour un tweet. Elle n'a pas assisté aux agissements qu'elle impute aux CRS le 25 avril aux alentours de 19 heures, mais elle s'est rendue sur le campement en question plus tard dans la soirée.

: Le préfet du Pas-de-Calais menace de poursuites judiciaires une bénévole d'une association d'aide aux migrants qui accuse des CRS. Il lui a adressé une lettre... sur Twitter.

: "Si on ne brille pas, on ne peut pas arriver à Roland-Garros et se dire qu’on va gagner le tournoi. Il n’y pas de miracle, c’est notre niveau aujourd’hui."



Sur franceinfo, ce cadre de la FFT réagit aux mauvaises performances des Français à Roland-Garros.



: Malaise à l'Assemblée. Le député Christian Hutin (apparenté PS) a appelé la secrétaire d'Etat Brune Poirson "ma poule" lors des questions au gouvernement. "Je dis 'ma poule' à tout le monde, fille comme garçon", se justifie-t-il auprès du Journal du dimanche.

: "J'ai confiance en cette équipe, dans le staff aussi. Il faut garder les pieds sur terre et tout faire pour tout casser à la Coupe du monde."



Sur "Téléfoot" ce matin, le leader des Bleus a affiché ses ambitions pour la Coupe du monde.

: Trente-cinq personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Tunisie cette nuit. Soixante-huit ont été secourues, selon le ministère de la Défense tunisien.

: L'orage arrive dans l'ouest de la France. Voici quelques photos postées sur les réseaux sociaux :

: L'Autrichien Dominic Thiem bat Kei Nishikori (6-2, 6-0, 5-7, 6-4) et se qualifie pour les quarts de finale. Il affrontera l'Allemand Alexander Zverev.







(Thomas SAMSON / AFP)

: Comme prévu, la foudre commence à tomber dans l'Hexagone, notamment dans le centre du pays. Sur la carte ci-dessous, vous pouvez voir les impacts recensés depuis 11 heures ce matin par le réseau amateur Blitzortung.







(BLITZORTUNG)

: France 2 s'est distinguée hier soir aux DIG Awards, qui récompensent chaque année les journalistes d'investigation européens :



• Le prix du meilleur reportage long a été décerné au sujet d'"Envoyé Spécial" sur le Kompromat, cette technique de chantage russe. Vous pouvez revoir ici cette enquête de Tristan Waleckx, Guillaume Beaufils et Mickael Bozo.



• Le prix spécial du jeune jury a été décerné au sujet de "Cash Investigation" sur le coton et l'envers de nos tee-shirts, réalisé par Sandrine Rigaud et Marc Boulay. A revoir à cette adresse.

: "Bertrand Cantat demande depuis des semaines à être enfin entendu. Cette énième plainte est fondée sur des mensonges et sera classée sans suite, comme toutes les précédentes."



Contacté par franceinfo, l'avocat du chanteur réagit à l'information du Journal du dimanche sur la réouverture d'une enquête sur la mort de l'ex-compagne de Bertrand Cantat.

: Autre fait notable : le départ original de la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et le col du Portet. Comme au cyclo-cross, les coureurs seront placés sur la grille longue de quelque 70 mètres en fonction de leur position au classement général, selon un système de sas.

: Neuf cols hors catégorie. C'est le programme compliqué qui attend les coureurs du Tour de France cet été, selon les détails présentés aux équipes à l'occasion du Critérium du Dauphiné. Le plateau des Glières, la montée de Bisanne, les cols du Pré, de la Madeleine et de la Croix-de-Fer, l'Alpe d'Huez, les cols du Portet, du Tourmalet et de l'Aubisque seront escaladés, dans cet ordre chronologique, au fil des 21 étapes.

: "Imposer au Parlement un rythme aussi infernal a aussi des conséquences sur la qualité de la loi."



Sur franceinfo ce matin, cette représentante des collaborateurs parlementaires a dénoncé le rythme de travail de l'Assemblée et le manque de compensation des heures supplémentaires.