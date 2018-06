Orages : Météo France place 29 départements de l'ouest et du centre en vigilance orange

L'alerte commence à midi et se termine à minuit. Les orages pourraient donner "d'intenses précipitations, sur des durées courtes".

Le ciel va s'assombrir sur l'ouest et le centre de la France. Météo France a placé, dimanche 3 juin, 29 départements en vigilance orange en raison des risques d'orages. Il s'agit de l'Allier, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, du Finistère, du Gers, de la Gironde, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, des Landes, du Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Lot-et-Garonne, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne.

L'alerte commence à midi et se termine à minuit. Les orages pourraient donner "d'intenses précipitations, sur des durées courtes". Météo France invite donc à la prudence dans les "déplacements" et les "activités de loisir" et conseille de ne pas utiliser le téléphone et les appaeils électriques et de se protéger des effets de la foudre en se mettant en sécurité.