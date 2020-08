Météo : vigilance orange aux orages pour 13 départements de l'Ouest, 13 départements du Nord et de l'Ile-de-France toujours en alerte rouge à la canicule

Météo France maintient 13 départements du nord et de l'Ile-de-France en vigilance rouge canicule. L'alerte a été levée pour l'Eure et la Seine-Maritime. Par ailleurs, 13 départements de l'ouest sont en vigilance orange aux orages.

La canicule touche à sa fin. Mercredi 12 août, Météo France maintient encore 13 départements du nord et de l'Ile-de-France en vigilance rouge canicule. Il s'agit de l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Val-d'Oise, Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. L'alerte a été levée pour l'Eure et la Seine-Maritime.

Quelque 60 départements sont en vigilance orange. Parmi eux, 47 départements sont concernés par une alerte météorologique canicule, 5 pour canicule et orages et 8 pour orages.

Orages intenses sur la façade Atlantique

Selon l'opérateur météorologique,"les orages actuellement présents le long de la façade de Atlantique vont s'intensifier pour devenir violents à partir de la fin de matinée sur la région Ouest".

Sur ces départements, "de forts cumuls de pluie, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont attendus", précise Météo France, qui prévoit que "cette vague orageuse s'evacuera vers la Manche en début de nuit prochaine".