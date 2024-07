Après les orages, un TGV a percuté un arbre dans l'Yonne, la circulation est interrompue sur la ligne sud-est, annonce la SNCF

Un TGV a "heurté un arbre" tombé sur les voies "après le passage d’une mini tornade soudaine", mercredi 31 juillet, à Saint-Florentin, dans l'Yonne. L'incident n'a fait aucun blessé à bord, mais a entraîné l'interruption de la circulation "sur la partie Paris-Lyon et Paris-Dijon de la ligne à grande vitesse et de la ligne classique" depuis 7h40, et ce jusqu'à "au moins 13 heures", selon la SNCF. "L'emprunt d'un itinéraire alternatif n'est pas possible suite aux intempéries" et avec la "présence d'arbres sur les voies", précise la société ferroviaire, le département étant en vigilance orange aux orages.

#Orages ⛈️En raison des conditions climatiques impactant nos installations électriques, la circulation sur la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est est actuellement interrompue. pic.twitter.com/yQLZMUDuLi — SNCF Réseau (@SNCFReseau) July 31, 2024

Les équipes SNCF "sont déjà sur place pour procéder au diagnostic des installations et aux premières réparations" afin de reprendre le trafic. En attendant le diagnostic des agents, les trains "sont retenus à quai". Selon les estimations de la SNCF, 80 000 voyageurs vont être touchés. "Nous invitons les voyageurs à ne pas se rendre en gare. Tous les billets émis ce jour seront échangeables et remboursables."