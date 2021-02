VIDEO. Météo : des internautes filment la neige en Arabie Saoudite

Un paysage recouvert de neige au Moyen-Orient. Un internaute a publié des images filmées un drone, mardi 9 février. On le voit survoler la région montagneuse d'Abha, dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite, enneigée. Plus tôt, le Centre national de météorologie avait alerté (lien en arabe) sur de possibles orages et des chutes de neige dans le pays, alors que la température dépasse en ce moment les 20 °C à Abha. "Dans cette région, les étés sont longs, chauds, arides tandis que les hivers sont courts et frais mais généralement secs", décrit BFMTV.

D'autres images, montrant des dromadaires faire face à de fortes pluies plus au nord, sur les côtes de la mer Rouge, ou les abords d'un ruisseau gelés, ont été publiées sur les réseaux sociaux, suscitant la surprise des internautes.