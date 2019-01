Transports scolaires annulés, vitesses réduites, restrictions pour les poids lourds : les perturbations à venir à cause des chutes de neige

Qui dit épisode neigeux dit galère sur les routes. Les autorités ont tenté de prendre les devant.

Premier épisode neigeux en 2019 sur la moitié nord de la France, où 24 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France dès six heures, mardi 22 janvier. Transports scolaires, restrictions de circulation, vitesses limitées, transports en commun : on liste ici les perturbations attendues pour ce premier jour sous les flocons.

Les transports scolaires suspendus dans de nombreux départements

Les préfectures des Ardennes, de l'Aisne, du Pas-de-Calais ont suspendu les transports scolaires pour la journée de mardi. Cette mesure s'applique aussi autour de Valenciennes et de Cambrai, deux villes du Nord, écrit la région Hauts-de-France, qui précise où se situent les exceptions : "Dans l’Oise, la Somme, les Flandres, la Pévèle et la métropole lilloise, les transports scolaires et interurbains sont maintenus."

#VigilanceOrange #NeigeVerglas pour le département de l'#Aisne à compter de demain mardi 6h. 2 à 3 cm, voire 4 à 5 cm prévus localement. Transports scolaires suspendus pour la journée de demain. Plus d'infos sur https://t.co/LIxnD8Z5kG. Soyez prudents ! pic.twitter.com/EKKaxpf1cu — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 21 janvier 2019

Des restrictions de circulation pour les poids lourds.

En région parisienne, la N118, axe stratégique d'accès au sud de la capitale, mais qui est en pente pendant plusieurs kilomètres, a été interdite préventivement aux poids lourds. L'hiver dernier plus de 1 500 personnes y avaient été bloquées une nuit entière dans leur véhicule.

⚠️❄️Risque de neige et verglas en Ile de France : le préfet de Police interdit la circulation des poids lourds sur la RN118 à compter du mardi 22 janvier à 06h00. Il est recommandé aux automobilistes de faire preuve de prudence sur la route. — Préfecture de police (@prefpolice) 21 janvier 2019

Dans les départements proches de la capitale, les camions sont localement interdits de dépassement, comme dans le Val d'Oise.

❄️[#Info #Circulation] Limitation de vitesse à 80 km/h des poids lourds de + de 7,5 t et interdiction de dépassement sur les principaux axes du #ValdOise❄️

Ce mardi dès 06h00⚠️#VigilanceOrange #NeigeVerglas

Consultez l'arrêté pris par @Prefet95➡️https://t.co/BHiaEM9yaA pic.twitter.com/aTQK5W06xT — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) 21 janvier 2019

Le ministère des Transports souligne que, depuis un an, les équipements facilitant la gestion de ce type d’épisodes ont été renforcés en Ile-de-France sur la RN118. 32 barrières ont ainsi été installées sur les voies de circulation de cet axe très fréquenté de la région, ainsi que sur ses bretelles d’entrée, afin de pouvoir le fermer préventivement le cas échéant, avant que la neige ne bloque la circulation.

Vitesse réduite pour les automobilistes

En Ile-de-France, les usagers de la route sont invités à limiter leurs déplacements routiers durant cet épisode neigeux et à privilégier les transports en commun. Dans la région, à partir de 6 heures mardi, la vitesse sera limitée à 80 km/h. Cette mesure s'appliquera "tant que les conditions météorologiques le justifient".

20minutes.fr a interrogé Pierre Nougarède, directeur du service voirie interdépartemental Yvelines et des Haut-de-Seine : "Nous allons faire une sortie préventive cette nuit avant les premières neiges afin de saler toutes les routes départementales. Plus tard, au besoin, nous pourrons faire intervenir des déneigeuses en se concentrant sur les axes les plus empruntés comme la RD7 qui suit les quais de Seine et les grosses liaisons vers les pôles d’emplois."

La SNCF en pré-alerte

"A ce jour, le plan grand froid n'est pas encore activé. Nous sommes en préalerte comme à chaque fois que Météo-France prévoit un refroidissement important avec des chutes de neige en plaine", explique un porte-parole de la compagnie à l'AFP. Le groupe se prépare tous les ans en novembre, a-t-il rappelé: les stocks de sel sont vérifiés, les locomotives chasse-neige révisées, les stocks de nourriture et couvertures réapprovisionnés.