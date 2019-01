Transports en commun, circulation, bus scolaires... Quelles sont les perturbations attendues à cause des chutes de neige ?

La moitié nord de la France revêt son manteau blanc. Après un important épisode neigeux, mardi 22 janvier au matin, quelques centimètres de poudre blanche sont de nouveau attendus dans la nuit. Les chutes de neige débuteront vers 22 heures et perdureront jusqu'en milieu de matinée mercredi.

Vingt-cinq départements des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France, du Centre-Val-de-Loire et du Grand-Est ont été placés en vigilance orange aux chutes de neige. Quelles sont les perturbations à prévoir dans ces régions ? Franceinfo a listé les éventuels désagréments auxquels vous allez faire face.

Les préfectures ont décidé de suspendre les transports scolaires dans de nombreux départements. C'est le cas dans les Ardennes, l'Yonne, la Meuse, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise.

Dans la Marne, les transports secondaires sont aussi interrompus et le réseau interurbain sera également perturbé mercredi. Enfin, dans l'agglomération de Nevers (Nièvre), le trafic sera totalement interrompu sur le réseau de bus, indique le site du réseau.

• En Ile-de-France, la RN 118 a été totalement fermée dans la journée en raison de la neige qui s'abat sur la région. Elle a depuis été réouverte. Cet axe routier, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, sera à nouveau fermé mardi à partir de 21 heures aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, à cause des nouvelles chutes de neige attendues pendant la nuit.

La limitation de vitesse à 80 km/h et l'interdiction de dépassement sont également maintenues pour les poids lourds sur tous les axes d'Ile-de-France, affirme la préfecture dans un communiqué.

• Dans les Hauts-de-France, la vitesse maximale a notamment été abaissée à 110 km/h sur les autoroutes jusqu'à mercredi midi et les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de doubler.

Dans les transports en commun, la RATP faisait état, mardi vers 16 heures, d'"une dizaine de lignes de bus qui ne roulent pas et d'une trentaine avec un service partiel". Les réseaux métro et RER fonctionnaient normalement.

Pour limiter l'enneigement des voies, plusieurs rames vont tourner sur les lignes aériennes du métro, du RER et des lignes de tram.

