EN IMAGES. Ski à Paris, batailles de boules de neige, paysages blancs... La neige recouvre plusieurs départements

Pour le premier épisode neigeux de l'année, les habitants des départements concernés profitent des paysages.

Les flocons tombent sur le pays. La neige s'intensifie dans plusieurs régions de France, mardi 22 janvier, pour le premier épisode neigeux de l'année 2019. Quelque 24 départements de la moitié nord sont placés en vigilance orange. Il s'agit d'un "épisode neigeux suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles", explique l'institut, de nombreuses perturbations dans les transports étant déjà recensées.

> Suivez en direct les conséquences des chutes de neige sur notre site

Les cumuls de neige pourront être de l'ordre de 2 à 5 cm lors d'une première vague de neige, selon Météo France. Ensuite, avec une seconde vague, la couche au sol atteindra le plus souvent 3 à 5 cm, localement 5 à 8 cm sur les départements les plus à l'ouest. De quoi inspirer les plus téméraires : à Paris, des habitants ont sorti leurs paires de ski et planches de snowboard et ont descendu les pentes de la butte Montmartre. Les photographes, eux, en ont profité pour saisir des clichés recouverts d'une fine couche de blanc.