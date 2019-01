METEO. Vingt-quatre départements du Nord, du Centre et de l’Ile-de-France en vigilance orange à la neige et au verglas

Météo France alerte sur un épisode neigeux suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles à partir de mardi matin.

Vingt-quatre départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas dans le Nord, le Centre et en Ile-de-France à partir de mardi 22 janvier. Il s'agit des départements suivants : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).



Il s'agit d'un "épisode neigeux suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles", explique Météo France. "La perturbation neigeuse aborde les départements placés en vigilance Orange dès la fin de nuit par l'ouest. Elle progressera ensuite vers l'est, donnant toujours des chutes de neige jusqu'en plaine. Ce premier passage neigeux durera quelques heures, puis sera suivi d'une accalmie temporaire avant la reprise des averses de neige dans la nuit de mardi à mercredi, à nouveau par l'ouest", précise Météo France.