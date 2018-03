Neige : L'Irlande se prépare à accueillir la tempête Emma

La ville de Cardiff, au Royaume-Uni, n'est pas épargnée par la neige et se prépare à l'arrivée de la tempête Emma. "Cardiff se prépare effectivement à accueillir la pire tempête depuis plus de 30 ans", détaille Loic De La Mornais, envoyé spécial aux Pays de Galles. La tempête Emma va entrer en collision avec la bête de l'Est, le phénomène météorologique qui va apporter un blizzard, un vent glacial. Le château médiéval de la ville connue des amateurs de rugby commence d'ores et déjà à se parer de blanc.

Les températures vont chuter de 15 degrés

Entre 20 et 50 cm de neige sont attendus dans la ville, tout comme des bourrasques de vent à plus de 120 km/h. Les températures vont également chuter jusqu'à -15 degrés. Pour prévenir les risques, toutes les écoles sont fermées. "L'Irlande est coupée du reste des Iles britanniques, souligne le journaliste présent sur place. Aucun vol, aucun ferry ne s'y rend." Au Nord, la tempête Emma a déjà frappé l'Écosse. De nombreux automobilistes ont dû passer la nuit dans leur voiture, avec parfois des enfants. Ils n'ont pu être libérés que ce matin.

