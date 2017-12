Neige et verglas : neuf départements du Massif central et du Sud placés en vigilance orange

Météo France a placé, vendredi 1er décembre, neuf départements du Massif central et du Sud en vigilance orange à la neige et au verglas. L'alerte, qui prend effet dès 6 heures, concerne les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire et le Var. Il s'agit du "premier épisode neigeux remarquable de la saison", selon Météo France.

Dans le Massif central

Il a beaucoup neigé dans la nuit de jeudi à vendredi sur le Massif central. Une couche de 8 cm de neige a été relevée au petit matin à Clermont-Ferrand. Après une accalmie vendredi matin, les averses de neige vont reprendre dans l'après-midi et la nuit suivante, apportant une couche de neige fraîche supplémentaire pouvant atteindre 5 à 10 cm, prévient Météo France. Le vent de Nord, qui augmentera en soirée, sera favorable aux congères.

Dans les Pyrénées

De fortes chutes de neige sont observées vendredi matin. Elles devraient durer jusqu'en fin de matinée, avec une limite pluie-neige à seulement 200 ou 300 mètres d'altitude. Après une petite accalmie, la neige reprendra en fin d'après-midi et la nuit suivante. Au total, 10 à 20 cm de neige sont attendus au dessus de 500 mètres, 20 à 40 cm au dessus de 1000 mètres, et localement davantage.

Dans le Var

Les principales perturbations sont attendues vendredi en soirée et se poursuivront dans la nuit. On attend 5 à 10 cm de neige en plaine, et localement un peu plus.