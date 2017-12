Météo : sept départements du sud-est et du sud-ouest toujours en vigilance orange à la neige et au verglas

Météo France a décidé de maintenir sept départements du sud-est et du sud-ouest en vigilance orange neige et verglas, samedi 2 décembre. Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées. L'alerte a en revanche été levée pour le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. La Haute-Corse reste, elle, en alerte orange pluie-inondation.

Jusqu'à dimanche matin

Pour tous ces départements, la vigilance prendra fin dimanche à 6 heures. Selon le bulletin de Météo France, les chutes de neige vont se poursuivre ces prochaines heures sur l'ensemble des Alpes-de-Haute-Provence, "avec localement des hauteurs relevées de 10 à 15 cm." Dans les Alpes-Maritimes, "il neige au-dessus de 300 m avec une couche de neige atteignant 15 cm, alors qu'il pleut sur la côte." Dans le Var, la neige tient au sol "avec par endroits de 5 à 10 cm sur la moitié ouest du département." Enfin, "quelques centimètres sont possibles sur les agglomérations d'Aix-en-Provence et de Marseille", dans les Bouches-du-Rhône.