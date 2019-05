VIDEO. Météo : pourquoi fait-il si froid en ce mois de mai ?

Neige, gel, froid... Ce début de mois de mai n'a pas vraiment des airs de printemps. Des températures fraîches se sont installées en France samedi 4 mai et devraient perdurer jusqu'à lundi. Des gelées sont attendues pendant encore 48 heures, une situation à risque pour les viticulteurs.

Une tempête de vent et des gelées à venir

"C'est dû à un flux de nord qui arrive sur la France, c'est vraiment une situation hivernale", précise Fabienne Amiach sur le plateau du 19/20. Un anticyclone est présent en Islande, sur le proche Atlantique et la côte occidentale de la France. Des dépressions traversent l'Europe de l'Est et l'Italie.

Le flux de nord alimenté en air polaire traverse la France, suivi de la trace de l'anticyclone. Dans son sillon, il faudra s'attendre à des vents forts dimanche 5 mai sur le bassin méditerranéen avec des rafales à plus de 120 km/h ainsi que des gelées quasi généralisées. Il fera donc très froid partout en France, en moyenne 10 degrés, une température en dessous des normales de saison, résume Fabienne Amiach.

