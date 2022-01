Météo : la Meurthe-et-Moselle et la Moselle placées en vigilance orange pour neige et verglas

De la neige et du verglas sont attendus vendredi soir dans ces deux départements de l'est de la France, avertit Météo France.

Attention, cela risque de glisser dans l'est de la France. Météo France a placé, vendredi 7 janvier, les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle en vigilance orange pour neige et verglas. Il s'agira d'un "épisode neigeux assez bref, mais la neige tiendra au sol et pourra engendrer des difficultés de circulation", explique l'organisme météorologique.

Le gros des flocons est attendu dans la nuit de vendredi à samedi. "Les premières chutes de neige débutent vers 22 heures sur la Meurthe-et-Moselle pour s'évacuer par l'est Moselle vers 7 heures du matin au plus tard", détaille Météo France. L'organisme prévoit une "activité neigeuse assez marquée, avec des intensités de l'ordre de 0,5 à 1 cm/h et temporairement par endroits 1 à 3 cm/h".

"Sur l'ensemble de cet épisode, on attend des épaisseurs neigeuses moyennes de l'ordre de 3 à 7 cm et jusqu'à 10 cm localement et sur les hauteurs des départements", conclut Météo France. Le retour à la normale est prévu samedi matin.