Météo : il fait de plus en plus froid (et la neige tombe en montagne)

Couvrez-vous : les températures sont en baisse sur la majeure partie du territoire samedi, en-dessous de dix degrés le matin.

Cette fois, c'est bel et bien la fin de l'été indien : les températures chutent brutalement. Par endroits, les maximales vont perdre jusqu'à 10°C dès samedi 27 octobre. Près de la Manche, le temps restera instable avec des averses localement orageuses la majeure partie de la journée. Au sud d'une ligne reliant Biarritz à Strasbourg, le temps restera très nuageux et pluvieux. Dans le Sud-Est, les pluies seront parfois orageuses et modérées.

#MeteoDuWE Temps perturbé avec des pluies parfois soutenues dans le Sud-Est, et de la neige localement à basse altitude sur les massifs. Refroidissement sensible, accentué par le vent dimanche. https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/idD40dkNN6 — Météo-France (@meteofrance) 26 octobre 2018

De la neige en montagne

Surtout, des flocons de neige sont attendus en montagne. Ce sera le cas à partir de 700 mètres sur les Vosges, le Jura et le Massif-central, de 1 000 mètres sur les Pyrénées et les Alpes du nord, et de 2 000 mètres sur les Alpes du sud. Sur les Pyrénées, on attend de 20 à 30 centimètres de neige à partir de 1 500 mètres d'altitude.

Le matin, les minimales iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 10 à 17 degrés près de la grande bleue. L'après-midi, comptez entre 8 et 13 degrés sur la plupart des régions, encore 14 à 20 degrés sur les rivages méditerranéens et jusqu'à 24 à 25 degrés en Corse.