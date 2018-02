Neige : ces infirmières ne veulent pas abandonner leurs patients

Jessica Saidon, infirmière à domicile, commence sa tournée à 6h du matin. Malgré les fortes chutes de neige des derniers jours, elle ne pouvait pas louper cette journée de travail. "Il fallait vraiment que j'aille faire les urgences vitales, ceux qui ne peuvent pas se passer de traitement", confie-t-elle. 25 patients "urgents" attendent l'infirmière. "Hier soir, je me suis posé la question : comment feraient ces gens-là si ni ma collègue ni moi ne pouvions passer ? Il y a des gens, si on ne passe pas, qui sont obligés d'appeler les pompiers pour qu'on les emmène à l'hôpital pour faire leur soin".

"Je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter"

Jacqueline, une des patientes, est pourtant plus inquiète pour l'infirmière que pour elle-même. "Elle prend des risques pour venir voir ses malades". Malgré les difficultés, et des pneus qui patinent un peu au démarrage, la tournée continue. "Je n'ai pas eu le temps de m'inquiéter. Elle m'avait dit qu'elle viendrait peut-être un peu plus tard et elle m'a surprise parce qu'elle est venue de bonne heure", raconte Élisabeth, une autre patiente. Jessica a fini sa journée à 18h, rassurée d'avoir pu voir tous ses patients.