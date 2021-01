Météo : les Ardennes, la Haute-Marne et la Meuse placées en vigilance orange en raison des risques de neige et de verglas

Un épisode hivernal "classique" mais qui peut se révéler dangereux. Météo France place en vigilance orange trois départements du Grand Est pour neige et verglas : les Ardennes, la Meuse et la Haute-Marne, mardi 26 janvier. En cause, une perturbation qui aborde la région dans la nuit de mardi à mercredi. Dans un premier temps, un "léger saupoudrage de 1 cm" doit apparaître. C'est en deuxième partie de soirée que l'épisode s'avèrera plus dangereux, "avec des pluies verglaçantes remplacent la neige, d’abord sur les Ardennes aux alentours de 3 heures du matin, puis sur la Meuse et la Haute-Marne entre 5 heures et 7 heures", précise Météo France.

"En fin de matinée de mercredi, le redoux se généralise et la pluie remplace les précipitations verglaçantes, mettant fin à cet épisode hivernal", conclut l'agence.