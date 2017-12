La ruée des automobilistes sur les pneus neige

Au téléphone, des demandes qui n'arrêtent pas de la part de clients qui veulent changer leurs pneumatiques. Et tous ceux qui viennent au garage viennent exactement pour la même chose : mettre des pneus neige. Pas de problème pour ce client qui avait pris rendez-vous, mais pour ceux qui se sont réveillés en regardant le bulletin météo, ce sera plus compliqué, et ce ne sera "pas avant la semaine prochaine", atteste Thibault Loriquet, mécanicien. "Depuis lundi, ça n'arrête pas ! On fait comme on peut, mais au bout d'un moment, on n'a plus de place".

"Une quarantaine à une cinquantaine de pneus" changés

Et pour répondre au maximum à la demande, ce jeune vendeur, qui est aussi mécanicien, passera l'après-midi à l'atelier pour prêter main-forte à des collègues débordés. "Je vais changer une quarantaine à une cinquantaine de pneus dans une journée comme celle-ci, facilement", témoigne Jordan Desrocher. Et il va falloir tenir le rythme. Après ce premier épisode neigeux, il y en aura d'autres, sans compter l'arrivée du froid qui mettra cette fois les batteries à plat.

Le JT

Les autres sujets du JT