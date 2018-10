La vigilance orange à la neige, au verglas et à la pluie étendue à treize départements

Météo France met en garde contre un "épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier".

L'hiver avant l'heure ? Météo France place la Corrèze, la Creuse et le Tarn en vigilance orange à la neige et au verglas, lundi 29 octobre. Désormais, treize départements sont concernés par une alerte orange à la neige, la pluie ou le verglas : les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme et le Var.

Capture écran du site Météo France, le 28 octobre 2018. (METEO FRANCE)

Météo France met en garde contre un "épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée" et un "épisode neigeux notable et arrivant tôt dans la saison". Sur le relief, de la neige tombera à partir de 600 à 700 m sur le Massif central, localement un peu plus bas, 2 000 m sur les Alpes et le Jura. Sur le Massif central, les chutes de neige seront parfois fortes et durables. En soirée et nuit suivante, ce temps très perturbé s'étendra vers les frontières du Nord, donnant encore des précipitations neigeuses à très basse altitude, voire en plaine.