Météo : il va neiger en Ardèche, dans le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère (oui, en plein mois de mai)

Météo France a placé, samedi 12 mai, quatre départements en vigilance orange pour neige et verglas. Il s'agit de l'Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère. L'épisode neigeux devrait commencer "dans la nuit de samedi à dimanche sur le sud du Massif central" pour se poursuivre dimanche, indique l'institut météorologique sur son site.

"Les cumuls de neige attendus sont notables pour la saison", note Météo France dans son bulletin. L'institut indique qu'il y aura 5 à 10 cm de neige dès 900 mètres d'altitute, et jusqu'à 30 ou 50 cm sur les plateaux au-dessus de 1 000 m. "Cette neige est lourde et collante, impactant la circulation, les infrastructures sensibles et la végétation du fait de son apparition tardive dans la saison", ajoute Météo France, qui invite à la prudence sur les routes.