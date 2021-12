Inondations dans les Pyrénées-Atlantiques : "on va arriver à 140 millimètres d'eau", prévient le préfet

"Nous devrions avoir une reprise des pluies avec 100 millimètres d'eau, plus la fonte de neige, on va arriver à 140 millimètres d'eau", a expliqué vendredi 10 décembre sur franceinfo Eric Spitz, ​préfet des Pyrénées-Atlantiques qui connaît depuis jeudi soir de fortes inondations. Le département a été placé en vigilance rouge aux crues par Météo France.

franceinfo : Quelle est la situation ?

Eric Spitz : Toutes les personnes qui pouvaient être en danger ont été évacuées, donc il n'y a pas de victime. En revanche, il y a d'importantes perturbations dans la vie courante. Nous avons dû évacuer une partie des habitants de la commune de Laruns, nous avons trois collèges et 18 écoles qui sont fermés, une liaison ferroviaire coupée entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port, notamment, et l'autoroute A63 coupée dans les deux sens entre la sortie n°5 et celle des Ondres dans les Landes.

Quels sont les dispositifs en place ?

A l'heure actuelle il y a 150 sapeurs-pompiers, 65 véhicules sur le terrain et environ 80 gendarmes. Nous avons réalisé 160 interventions qui sont terminées et 70 qui sont en cours. Il s'agit essentiellement de mettre à l'abri les personnes. Il y a des maisons inondées mais tout est sous contrôle. La commune de Laruns est très concernée.

Quelle va être l'évolution ?

Nous devrions avoir une reprise des pluies avec 100 millimètres d'eau, plus la fonte de neige, on va arriver à 140 millimètres d'eau, ce qui est énorme. Sur la Nivelle cela va un peu mieux, en revanche la Nive a atteint à Bayonne une hauteur de six mètres, il va y avoir une légère décrue cet après-midi mais elle va remonter avec la pluie et la marée haute. Elle ne devrait pas dépasser six mètres. La météo n'est pas très bonne demain et je pense qu'à partir de samedi après-midi on va commencer à souffler.

Comment expliquez-vous une telle situation ?

C'est la conjonction d'une pluviométrie élevée et la remontée de la limite pluie-neige de 1 200 mètres à 2 500 mètres cette nuit avec des vents chauds qui sont venus du Sud. C'est vraiment cette fonte de neige qui a provoqué ces inondations.