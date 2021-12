DIRECT. Météo : circulation délicate en Bourgogne-Franche-Comté après de fortes chutes de neige, des crues importantes en cours dans le sud-ouest

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: De fortes chutes de neige sont attendues sur les massifs de Savoie et de Haute-Savoie aujourd'hui, en particulier jusqu'à 15 heures. L'ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc) annonce que la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes en transit vers l'Italie est interdite sur toute l'A40, l'A410 et la RN205, depuis 4h du matin et jusqu'à nouvel ordre. Suivez notre direct.

: Il neige depuis 6 heures ce matin en Moselle, où la circulation est compliquée sur le réseau secondaire. Certaines départementales sont totalement enneigées et une voiture est dans le fossé à la sortie de Courcelle-sur-Nied. Les pompiers de Moselle, joints par France Bleu, font aussi état de difficultés importantes vers Château-Salins.

• Emmanuel Macron a présenté hier ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Réforme de l'espace Schengen, régulation des Gafam, "service civique européen de six mois" pour les moins de 25 ans... Voici ce qu'il faut retenir de son intervention.



• Onze départements sont maintenus en vigilance orange en raison de risques de pluie, d'inondations, de chutes de neige et d'avalanche. Plusieurs communes se réveillent les pieds dans l'eau en Vallée d'Ossau dans le Béarn, notamment Laruns, rapporte France Bleu Béarn. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la préfecture fait état de 11 interventions de sauvetage par les sapeurs-pompiers dans la nuit.





• L'ancien nageur Yannick Agnel, double champion olympique à Londres en 2012, a été placé en garde à vue "pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans", a annoncé la procureure de Mulhouse. Celle-ci a ajouté que les faits remontaient "à à peu près 2016". La plaignante serait une fille de son ancien entraîneur.





• Le candidat d'extrême droite Eric Zemmour était l'invité de l'émission politique de France 2 hier soir. Il a notamment débattu avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et l'élue des quartiers nord de Marseille Samia Ghali. Nous avons vérifié huit affirmations du polémiste.

: La circulation est également perturbée sur les routes de Saône-et-Loire, en particulier sur l'A40. Il est tombé 4 cm de neige à Mâcon. Dans la Nièvre, à Château-Chinon, il est tombé 5 cm de neige à 600 m d'altitude dans la nuit.





: Les saleuses sont en train de dégager les routes en Côte-d'Or, rapporte France Bleu Bourgogne. Il est tombé jusqu'à 4 cm de neige à Dijon. De nombreux camions sont en portefeuille le long de l'autoroute A38, entre Dijon et l'A6. La situation est également difficile sur la rocade de Dijon et sur la voie express LINO (Liaison Nord).

: Plusieurs communes se réveillent les pieds dans l'eau en Vallée d'Ossau dans le Béarn, notamment Laruns, rapporte France Bleu Béarn. Dans les Pyrénées-Atlantiques, la préfecture fait état de 11 interventions de sauvetage par les sapeurs-pompiers dans la nuit. Des cours d'eau sont sortis de leur lit à certains endroits, avec jusqu'à 90 mm d'eau enregistrés localement.

: Plusieurs routes du Pays basque sont coupées ce matin du fait de fortes pluies et d'inondations, rapporte France Bleu Pays Basque. Deux communes, Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, sont placées en vigilance rouge "inondations". Sur Twitter, la ville de Bayonne rappelle l'alerte "crue" pour les bords de Nive et appelle à la vigilance.

: Le temps s'annonce mitigé aujourd'hui, avec un ciel nuageux et pluvieux sur les départements de l'Est ce matin, avant quelques éclaircies dans l'après-midi. Voici les prévisions météo du jour :









: Dans les Pyrénées-Atlantiques, "tous les services de l'Etat sont en alerte en prévision de la montée des eaux attendue entre la fin de la nuit et le début de la matinée", a annoncé la préfecture. Au total, 65 gendarmes sont déployés, 82 sapeurs-pompiers engagés avec 32 véhicules, et deux équipes de sauvetage nautiques sont prêtes à intervenir. Des cumuls de pluie journaliers de 70 à 90 mm sont attendus en plaine d'ici la mi-journée.

: Onze départements sont toujours en vigilance orange pour des risques d'inondations, de crues, de neige-verglas et d'avalanches. Voici les départements toujours concernés par cette alerte :



• Pluie-inondation : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.





• Crues : le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.





• Neige-verglas : l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie.





• Avalanches : l'Ariège, la Haute-Garonne, l'Isère, les Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales, la Savoie et la Haute-Savoie.