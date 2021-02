États-Unis : la ville de Dallas, au Texas, est paralysée par le froid

C’est une vague de froid virulente et historique qui traverse l’ensemble des États-Unis en ce moment. Au Texas, Dallas est paralysée elle aussi. L’hôtel de ville, construit en pyramide inversée, est censé protéger du soleil, mais actuellement, ses agents ne peuvent observer qu’un bassin gelé, note France 2, jeudi 18 février. Les rares véhicules à s’aventurer dehors sont les policiers et les pompiers.

La nécessité de bien s’équiper

Un couple de professeurs des écoles, contraint au chômage technique, a décidé de profiter de son temps pour photographier ces paysages urbains mythiques. "Tous les cours ont été annulés, même les classes virtuelles. Beaucoup de professeurs n’ont plus de courant, donc ils ne peuvent même pas se connecter", témoigne la femme. Et d’ajouter : "Nous, on est des voyageurs donc on avait des vêtements d’hiver, des gants, des vestes, mais ce n’est pas le cas de tout le monde." "Il est toujours aussi déroutant de marcher sur ces allées gelées", note le journaliste France Télévisions Loïc de La Mornais, présent sur place, jeudi.