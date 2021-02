Texas : une vague de froid historique

On pourrait se croire quelque part dans le Nord des États-Unis, mais c’est pourtant bien du Texas que ces images nous parviennent. Des villes entières sont figées par la neige et par le froid. Certains automobilistes sont piégés par le verglas. Ici, le thermomètre est descendu jusqu’à -18 degrés. Soit 25 degrés en deçà des moyennes habituelles de la région. Par ses températures, se déplacer devient vite périlleux.

De nombreuses coupures d’électricité

Dans un quartier pavillonnaire de Houston, le froid a figé également les canalisations. "On n’a plus d’eau dans la maison", explique un habitant. La vague de froid est historique, et fait la Une des journaux télévisés. Au froid glacial s’ajoutent des coupures d’électricité, pour soulager un système menacé de surchauffe. De nombreuses maisons sont éclairées à la bougie. "Quand on se lève, on est transi de froid", détaille un résident.

Le JT

Les autres sujets du JT