TEMOIGNAGE FRANCE 2. "Je suis restée au moins cinq minutes" : une fillette raconte comment elle a survécu à une avalanche en Savoie

C'est arrivé dans l'après-midi, mardi 9 janvier, dans la station de Valmeinier (Savoie). Cinquante mètres de largeur et près de deux mètres d'épaisseur : l'avalanche a envahi la piste verte au moment où un moniteur passait avec ses élèves. Une fillette de neuf ans s'est retrouvée complètement ensevelie, et c'est elle même qui le raconte. "J'ai été prise dans l'avalanche et je suis restée au moins cinq minutes", explique Doriane, tout en précisant qu'elle va bien et qu'elle est "en forme". Son moniteur et les secours, très vite arrivés sur place, l'ont heureusement rapidement retrouvée. D'importants moyens ont également été déployés.

Des conditions météorologiques très délicates ces jours-ci

À l'arrivée, plus de peur que de mal. "Cela reste un accident", estime le père de la fillette. Une avalanche qui balaye une piste ouverte : le phénomène est très rare. Le matin-même, les pisteurs avaient pourtant traité le secteur par des tirs préventifs d'explosifs. Du vent, des forts cumuls de neige : les conditions sont très délicates actuellement. Pas traumatisée, la petite Doriane a repris ses cours de ski normalement dès mercredi après-midi.

