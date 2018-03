VIDEO. Savoie : un professionnel du ski hors piste se filme au cœur d'une avalanche

En Savoie, dans le domaine des 3 vallées, trois freeriders professionnels, dont Mickaël Bimboes, se filment. Ils connaissent par cœur la montagne et pourtant, ils sont surpris par une avalanche. "Quand je vois que ça se décroche sous mes pieds, j'essaie de me décaler sur la gauche pour l'arrêter sur le rocher, mais finalement c'est toute la pente qui glisse. Là je me dis cette fois c'est la merde !", raconte Michaël. Un jour, il a terminé enseveli dans la neige.

25 morts et trois disparus cette saison

"Ce jour-là, j'ai pas perdu mes bâtons, mais je peux vous dire que le soir même j'ai coupé mes dragonnes", explique le skieur de l'extrême. Paniquée, son amie Julie déclenche son ARVA pour localiser Mickaël. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'asphyxier sous la neige fait délirer. Cet accident, le premier en dix ans de pratique, n'a pas empêché le skieur de faire des erreurs, comme descendre à trois dans la même pente et mettre des dragonnes. C'est le matériel de sécurité qui lui sauve la vie ce jour-là. Cette saison, la montagne a fait 25 morts et trois disparus.