Météo : la Savoie placée en vigilance orange avalanches

La vigilance reste de mise pour les Savoyards. Météo France a placé le département de la Savoie en vigilance orange avalanches, samedi 9 avril jusqu'à dimanche, 16 heures. En cause : les conséquences de la tempête Diego qui s'est abattue sur le pays depuis jeudi et qui a circulé sur les Alpes du Nord. La tempête "a déposé une couche de neige significative sur la Savoie, neige lourde et humide jusqu'à localement 2 200-2 400 m d'altitude", a précisé Météo France dans son bulletin météorologique. Mais la situation s'améliore, puisque "la limite pluie-neige est en baisse vers 1 500 m ce samedi matin à 5 heures".

Cette couche de neige atteint "globalement 40 à 50 cm à partir de 2200 m d'altitude sur les 3 massifs placés en vigilance orange", détaille Météo France. Les massifs concernés sont la Haute-Tarentaise, la Vanoise et Beaufortain. Cette couche de neige peut atteindre 60 à 80 cm vers 3 000 mètres d'altitude et sur les sommets proches du Mont-Blanc, comme ceux de Nord Beaufortain et Nord Tarentaise.

A noter que le niveau de risque d’avalanche est fort, estimé au niveau 4 sur l’échelle européenne, sur les massifs de Beaufortain, la Haute-Tarentaise et la Vanoise.